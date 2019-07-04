Жители Алматы, чьи дома попали под снос, не могут получить компенсацию

Почти у всех есть на руках судебные решения, по которым они должны были получить компенсацию еще зимой 2017 года.

Акимат Жетысуского района Алматы оккупировали владельцы домов, попавших под снос из-за строительства транспортной развязки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Собственники земельных участков, расположенных на пересечении проспектов Сейфуллина и Жансугурова, в течение нескольких лет не могут получить компенсацию от государства. Причем, по словам людей, на эти цели из республиканского бюджета выделялись деньги, но жители их так и не получили.

Люди говорят, что уже устали требовать у чиновников свои деньги. Почти у всех пришедших есть на руках судебные решения, по которым они должны были получить компенсацию еще зимой 2017 года.

- Когда в декабре были суды нам сказали, в апреле вас здесь быть не должно. Мы собираем коробки, чемоданы. Начались кражи по району. В результате начали распихивать чемоданы и коробки по родственникам, по друзьям, по знакомым. В таком режиме мы живем два года, - рассказывает жительница города Наталья Галиакбарова.

За это время в стране изменились цены на жилье. А компенсация, которая положена людям по решению суда, будет выплачена в соответствии с постановлением, принятым в 2017 году.

- Нам оценили в 2017 году в 33 млн этот дом. На тот период это было 100 тысяч долларов. Сейчас доллар 386. Квартиры подорожали на 2-3 млн. Это касается только домов 1962 года постройки, - говорит жительница города Эльмира Исаенко.

Сейчас к изъятию готовы 117 земельных участков, для выкупа которых требуется 3,5 млрд тенге. Выделение этих денег, по словам чиновников, ожидается после уточнения республиканского бюджета.

- В рамках бюджета, по поручению Президента и премьер-министра РК, данные средства должны быть выделены, - объясняет заместитель руководителя управления земельных отношений города Ардак Самамбетов.

По плану это должно произойти в начале осени этого года. Вместе с тем, Ардак Самамбетов отметил, что деньги на изъятие 264 земельных участков были выделены еще в 2017 году. Но тогда почти все жители не согласились с суммой компенсации, начались судебные разбирательства, а к концу года средства оказались неосвоенными и их изъяли.

Развязку на одном из самых оживленных перекрестков Алматы должны были сдать еще в этом году. Но из-за судебных разбирательств и задержки выделения средств из государственного бюджета, строительство застыло. Были снесены несколько мостов и возведена опора моста. Но стоит отметить, что даже если чиновникам удастся выкупить все земельные участки, по которым уже есть судебные решения, то останутся еще около сотни владельцев, до которых очередь пока не дошла. А значит, будут новые суды и новое ожидание финансирования.

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