Как получить компенсацию из-за подорожания электроэнергии в Алматы

Власти Алматы рассказали, как получить социальную помощь на компенсацию оплаты электроэнергии, которая подорожает в южной столице с 1 марта 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Акимат Алматы планирует оказать дополнительные меры соцподдержки по оплате коммунальных услуг за электроэнергию для восьми категорий социально уязвимых граждан, включая ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц, инвалидов 1-й и 2-й групп, многодетных матерей, пенсионеров по возрасту и других. Эти меры приняты в связи с ожидаемым повышением цены на электроэнергию на 505,78 тенге на жилище с 1 марта.

"Планируется увеличить размер компенсации до 0,75 МРП, или 2769 тенге. Для ее оформления людям из категории социально уязвимых слоев населения (СУСН) нужно обратиться с заявлением в районные отделы занятости и социальных программ либо в дом социальных услуг". Пресс-служба акимата Алматы

А лица с инвалидностью могут подать заявление через портал электронного правительства egov.kz при помощи ЭЦП:

В разделе "Социальное обеспечение" необходимо зайти в подраздел "Помощь семьям". После выбрать услугу "Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местного представительного органа".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Срок оказания данной госуслуги составит не менее шести рабочих дней. После рассмотрения заявлений и принятия по ним положительных решений выплаты будут осуществляться на счета заявителей в банках второго уровня". Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве отметили, что повышение тарифов проводится в рамках реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" для снижения износа коммунальных сетей города во избежание рисков аварий и перебоев в оказании комуслуг.

Материал по теме На сколько будут повышать тарифы на комуслуги в Казахстане

Ранее стало известно, что с 1 марта 2024 года в Алматы повысят тариф на электроэнергию. О том, кому из алматинцев компенсируют повышение тарифов на комуслуги, можете узнать здесь.