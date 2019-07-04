Свыше миллиона человек эвакуируют в Японии

Стихия уже привела к жертвам.

В японских префектурах Кагосима и Миядзаки на юге острова Кюсю больше 1,1 млн человек получили приказ об эвакуации из-за угрозы оползней и наводнений, которые вызвали проливные дожди, сообщает ТАСС.

В некоторых районах южного острова Кюсю в Японии выпало до 1000 мм осадков, примерно столько же выпадает за весь июль, сообщила местная телекомпания NHK.

Отмечается, что в зоне немедленной эвакуации находятся 58 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 1,24 млн человек. Приказ распространяется, в частности, на все население расположенных на острове Кюсю городов Кагосима, Амакуса, Кирисима и Айра. В этих населенных пунктах, как сообщили местные власти, возникла реальная угроза жизни и безопасности людей. Им предложено немедленно укрыться в школах и муниципальных учреждениях, расположенных на возвышенностях.

Стихия уже привела к жертвам - в городе Кагосима в среду погибла пожилая женщина. Она не успела покинуть свой дом, который был раздавлен оползнем.

В правительстве Японии в связи с ситуацией на острове Кюсю создан экстренный штаб, в его работе принимает участие премьер-министр Синдзо Абэ. В настоящее время рассматривается возможность отправки подразделений Сил самообороны страны в зону бедствия на помощь местным жителям и спасательным службам.

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