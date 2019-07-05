Казахстанка завоевала второе "золото" международного турнира в Беларуси
Диана Злобина стала лучшей на дистанции 200 метров брассом.
Фото : Olympic.kz5 июля 2019, 01:27
В Бресте (Беларусь) продолжается международный турнир по плаванию. Казахстанке Диане Злобиной удалось добавить в копилку Казахстана второе "золото", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Спортсменка стала лучшей на дистанции 200 метров брассом. Она опередила Еву Андросюк и Викторию Михолап (обе Беларусь), занявших второе и третье места соответственно.
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