Горящий виски течет по реке в США

Тонны алкоголя полыхают уже сутки.

Пожар на складе бурбона Jim Beam в американском штате Кентукки продолжается уже сутки, горящий виски растекается по реке, сообщает РИА Новости.

Пожар начался в ночь на среду сразу на двух складах, где хранились бочки с бурбоном (вид виски из кукурузы), и уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше 7 миллионов литров). Предполагается, что причиной возгорания стала молния.

Как заявил руководитель управления чрезвычайными ситуациями округа Вудфорд Дрю Чандлер, после попыток потушить огонь в среду пожарные решили приостановить работу на день или два "из экологических соображений".

- Если позволить этанолу продолжить гореть, будет меньше экологическое воздействие, - заявил Чандлер.

Горящий виски попал в местные водоемы и растекается по реке. Представитель ведомства Кентукки по окружающей среде Джон Мура заявил, что "значительное" количество рыбы в реке погибнет из-за пониженного уровня кислорода в воде.

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