В Алматы закроют проезд на двух участках улицы Толе би

Жителям рекомендовали заранее предусмотреть схему объезда участков.

Алматы на выходные закроют проезд на двух участках улицы Толе би, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматинские тепловые сети".

Из-за реконструкции тепломагистрали на улице Толе би будет закрыто движение автотранспорта:

- с 22 часов 5 июля до 6 часов утра 9 июля 2019 года в районе пересечения улиц Утеген батыра и Толе би;

- с 22 часов 5 июля до 6 часов утра 6 июля 2019 года в районе пересечения улиц Чокина и Толе би.

Временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода, проложенного под проезжей частью этих уличных сегментов.

Реконструкция инженерных сетей Алматы, предусматривающая замену изношенных труб на современные, необходима для минимизации рисков в работе городской системы теплоснабжения.

Жителям рекомендовали заранее предусмотреть схему объезда указанных участков.

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