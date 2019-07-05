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В Алматы закроют проезд на двух участках улицы Толе би

Жителям рекомендовали заранее предусмотреть схему объезда участков.

Фото : starpravda.ru5 июля 2019, 07:43

Алматы на выходные закроют проезд на двух участках улицы Толе би, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматинские тепловые сети".

Из-за реконструкции тепломагистрали на улице Толе би будет закрыто движение автотранспорта:

- с 22 часов 5 июля до 6 часов утра 9 июля 2019 года в районе пересечения улиц Утеген батыра и Толе би;

- с 22 часов 5 июля до 6 часов утра 6 июля 2019 года в районе пересечения улиц Чокина и Толе би.

Временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода, проложенного под проезжей частью этих уличных сегментов.

Реконструкция инженерных сетей Алматы, предусматривающая замену изношенных труб на современные, необходима для минимизации рисков в работе городской системы теплоснабжения.

Жителям рекомендовали заранее предусмотреть схему объезда указанных участков.


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