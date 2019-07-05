В США задержали двоих человек за сожжение флага в День независимости

Одного из активистов доставили в местную больницу с незначительными травмами, другого - в полицейский участок, При этом травмы также получили два офицера службы, которые проводили задержание.

В США возле Белого дома задержали двоих активистов, один из которых сжег американский флаг в День независимости, пишет РБК.

Офицеры службы задержали активистов около 17:30 по местному времени (03:30 по времени Нур-Султана 5 июля) на Пенсильвании-авеню в Вашингтоне.

- Два человека были задержаны. Один - за нападение на полицейского и умышленный поджог, другой — за препятствование полицейскому расследованию и сопротивление задержанию, - говорится в сообщении.

Одного из активистов доставили в местную больницу с незначительными травмами, другого - в полицейский участок, При этом травмы также получили два офицера службы, которые проводили задержание.

The Washington Examiner отмечает, что были задержаны трое сторонников Революционной коммунистической партии. По данным издания, они выступали против президента Дональда Трампа и призывали к "миру без Америки".

Один из активистов Грегори Джонсон уже сжигал флаг в 1989 году, но тогда он выиграл дело в Верховном суде. В 2016 году он также получил компенсацию в размере $225 тысяч за то, что его задержали за сожжение флага на съезде республиканцев.

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