Байбек высказался о "чистке рядов" Nur Otan
На первого заместителя Туркестанского областного филиала партии поступают жалобы.
Фото : vlast.kz5 июля 2019, 09:43
Бауыржан Байбек первый заместитель председателя "Nur Otan" считает, что нужно усилить дисциплину, передает Zakon.kz.
- Для повышения доверия населения к партии необходимо кардинально усилить партийную дисциплину и провести внутреннюю "чистку рядов", - написал Байбек в twitter.
В целом, для повышения доверия населения к партии необходимо кардинально усилить партийную дисциплину и провести внутреннюю "чистку рядов".— Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) 4 июля 2019 г.
Также он рассказал о многочисленных жалобах на первого заместителя Туркестанского областного филиала партии.
- По согласованию с председателем филиала считаю необходимым рассмотреть данный вопрос на региональном Бюро политсовета, вплоть до исключения Н. Жолдасова из партии, - добавил он.
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