С трудом дышала. Подавившуюся конфетой девочку спас полицейский

Родители благодарны полицейскому. С девочкой сейчас все хорошо.

Полицейский отдела полиции Карабалыкского района Иван Шевченко оказал первую помощь задыхающемуся ребенку, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

Происшествие случилось во дворе многоэтажного дома в Черемушках районного центра Карабалык.

Старший следователь полиции майор Иван Шевченко гулял здесь вечером с семьей, когда услышал женские крики о помощи. Мужчина бросился на помощь. Подбежав, увидел маленькую девочку и рядом с ней растерянную мать. Она рассказала, что ребенок, который уже с трудом дышал, подавился конфетой.

Полицейский взял девочку у мамы, перевернул ее лицом вниз, положил на колени и слегка надавил в область лопаток - конфета выскочила из дыхательных путей. Полицейский тут же остановил проезжающую мимо машину и отправил маму с ребенком в ЦРБ.

- Несколько лет назад мой сын тоже подавился конфетой, но не так критично, как в этой ситуации, - рассказал Иван Шевченко. - Тогда я решил изучить возможные способы оказания помощи ребенку в данной ситуации. Как оказалось, не зря. К тому же, способы оказания первой медицинской помощи мы изучали на ведомственных занятиях. Поэтому я знал, как действовать. Да и профессия обязывает трезво оценивать ситуацию, не паниковать.

Родители благодарны полицейскому. С девочкой сейчас все хорошо.

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