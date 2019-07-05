Угольный миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Состояние Клайна на момент его смерти составляло около 1,8 миллиарда долларов.
Фото : Life.ru5 июля 2019, 10:11
Семь человек, в том числе угольный магнат и миллиардер Крис Клайн, погибли при крушении вертолета на Багамах, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание BNO News.
Инцидент произошел рано утром 4 июля. Вертолет упал в Атлантический океан неподалеку от самого северного острова Багамских островов. Это произошло вскоре после взлета.
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна. Клайн погиб накануне своего 62-го дня рождения. Личности остальных сразу не были установлены.
Согласно журналу Forbes, состояние Клайна на момент его смерти составляло около 1,8 миллиарда долларов, он разбогател в начале 2000-х годов.
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