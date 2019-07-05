144 семьи в Павлодаре отметили новоселье в канун Дня столицы

Каждой семье желаю тепла, уюта, достатка - аким.

Две новые девятиэтажки по улице Генерала Дюсенова, 138/1 построены в рамках программы жилстройсбербанка "Свой дом", передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Цена 165 тысяч тенге за квадратный метр. В одной из высоток по 36 двух- и трехкомнатных квартир, в другой – 10 однокомнатных, 27 двух- и 35 трехкомнатных квартир. Ключи новоселам вручил и поздравил их с Днем столицы, который празднуется под эгидой "Ел астанасы - Нұр-Сұлтан" аким области Булат Бакауов.

- Сегодня в канун столь значимого для нашей страны праздника мы открываем два многоэтажных жилых дома на 144 квартиры, - сказал Булат Бакауов. – Каждой семье желаю тепла, уюта, достатка! Пусть ваши дети, внуки будут надежной опорой родителям и прославляют нашу страну.

Глава региона отметил, что в регионе не собираются сбавлять темпов жилищного строительства. Среди обладателей трехкомнатной квартиры - многодетная семья Куспековых.

- Сегодня я получил ключи от новой квартиры, - сказал начальник отдела комплектования областного управления по делам обороны Куат Куспеков. - До этого нам приходилось снимать жилье. Я благодарен такой возможности и поддержке от государства. На вручение ключей Куат Куспеков пришел с супругой и шестью детьми, старшей из которых Аружан 18 лет, а младшей Айзере - 2 года.

По информации Жилстройсбербанка все квартиры построены в рамках программы "Свой дом". Ее особенность в том, что в ней можно участвовать всем, при этом достаточно иметь минимальный первоначальный взнос в размере 20%. Квартиры для новоселов сданы в чистовой отделке, с просторными застекленными лоджиями, натяжными потолками и качественной сантехникой. К слову, 20 квартир в новых домах для своих работников выкупили в ТОО "Павлодарский нефтехимический завод".

Заказчиком строительства выступила социально-предпринимательская корпорация "Павлодар". Строили дома ТОО фирма "БЕКАС" в консорциуме с ТОО "ГСУ Курылыс" и ТОО "СТРОЙ-ТЕХ".

Индира Лятина

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