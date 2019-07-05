ЧП на Иссык-Куле. Мужчина застрелил двух человек и взял заложника

Преступление совершено на бытовой почве.

В охотничьем лагере "Хан Тенгри", что расположен в Иссык-Кульской области Кыргызстана, убиты двое человек и взята в заложницы женщина. Еще один человек получил ранения, передает Sputnik Кыргызстан.

ЧП произошло четвертого июля. По информации министерства внутренних дел Кыргызстана, подозреваемым в совершении преступления является охранник.

По показаниям свидетелей, 29-летний мужчина, войдя в столовую, выстрелил и смертельно ранил заместителя начальника лагеря. После этого пулевое ранение в живот получил 31-летний рабочий лагеря. Обедавший в этот момент другой житель села попытался схватить подозреваемого, но тот ножом ударил его в руку. Мужчина выбежал из помещения, тем самым спас себе жизнь.

Заместитель начальника скончался на месте. Раненый в живот мужчина умер по дороге на заставу, куда направлялся за медицинской помощью. Подозреваемый, взяв в заложницы 48-летнюю сотрудницу противочумной службы, скрылся в неизвестном направлении.

В пятницу, пятого июля, сотрудники милиции начали спецоперацию по освобождению женщины и задержанию подозреваемого.

По предварительным данным, преступление совершено на бытовой почве. На месте происшествия находится заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов, который и руководит спецоперацией.

Охотничий лагерь "Хан-Тенгри" расположен в одном из предгорных Иссык-Кульской области. Деятельность фирмы, владеющей лагерем, направлена на проведение охоты для иностранных граждан и разведение животноводчества. Лагерь расположен в 180 километрах от города Каракол в ущелье Ат-Джайлоо села Энилчек.

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