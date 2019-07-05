Самая сексуальная спортсменка России рассказала о главной ошибке в жизни

Ее вообще не напрягает, когда люди интересуются не только ее спортивными достижениями, но и ее персоной.

Самая красивая легкоатлетка, вице-чемпионка мира 2017, двукратная чемпионка Европы.Дарья Клишина любит внимание к себе не только как к спортсменке, но при этом старается не читать комментарии. Об этом она рассказала в Алматы, куда прибыла для участия в международном турнире "Мемориал Гусмана Косанова", передает Zakon.kz.

Дарья Клишина рассказала, что ее вообще не напрягает, когда люди интересуются не только ее спортивными достижениями, но и ее персоной.

- Я только рада этому, потому что я, в первую очередь, женщина, и во вторую – спортсменка. Многие зацикливаются как раз на спорте, к сожалению, и не пытаются увидеть, что я также обычный человек и личность, развивающаяся в других отраслях. Мне от этого только приятно, - сказала Дарья.

Однажды она совершила большую ошибку, из-за которой сильно переживала.

- Сейчас стараюсь не читать новости, даже комментарии на своей странице. Один раз в 2016 году я ошиблась на этом, потратив много сил, нервов и энергии на это, на данном этапе я стараюсь быть в стороне и фокусируюсь на своих задачах и целях, - сказала Дарья Клишина.

Понервничать ей пришлось совсем недавно. Прибыв на турнир в Марсель, она не получила свой багаж. Собирать одежду пришлось буквально с миру по нитке.

- Летела из Москвы прямым рейсом в Марсель, не получила багаж во Франции. Не было ни моих вещей, ни шиповок, ни соревновательной формы. Шиповки мне одолжила французская прыгунья в длину, они мне были большими, компания-спонсор прислала мне дополнительную форму для соревнований. Много звонила в компанию-перевозчик, ругалась с ними. В итоге свой багаж я получила только здесь, в Алматы, - поведала она.

Тем не менее, в Марселе спортсменка завоевала серебро.

Сейчас Дарья готовится вместе со своим тренером олимпийским чемпионом Дуайтом Филлипсом к чемпионату мира-2019 в Дохе, на этот сезон главная задача для нее – прийти к максимально идеальной технике, которая была у нее 2 года назад, и прийти в хорошую форму, чтобы с надежной платформой двигаться в Токио.

Но девушка увлечена не только спортом.

- Я очень люблю готовить, всегда готовлю сама для себя. Я много чего делаю, люблю разновидности мяса, рыбу. Самое главное – найти свежий вкусный продукт, а уже приготовить - не проблема, - отметила Дарья.

Клишина и ее тренер впервые приехали в Казахстан. Ее впечатлила природа, вид на горы. В Алматы спортсменка будет находиться до 10 июля

Мемориал Гусмана Косанова станет для Дарьи третьим стартом в этом сезоне. Соревнование – лучшая тренировка, на которых можно в стрессовой ситуации отработать технические моменты, выявить ошибки.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения российской федерации легкой атлетики разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Дарья Клишина является одной из немногих российских легкоатлетов, у кого есть допуск к международным стартам в этом статусе, в том числе к чемпионату мира и Олимпийским играм. Она 6 лет тренируется в США.

Альберт Ахметов

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