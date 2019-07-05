Казахстанские ученые исследовали рынок секс услуг

Сами авторы исследования оценили его в позитивном ключе.

На сайте Центра исследований прикладной экономики на днях было опубликовано исследование с интригующим названием “Экономика греха: эмпирический анализ рынка секс-услуг в Казахстане”, передает Zakon.kz.

Обращает на себя внимание название исследования - “эмпирический анализ”. Лексическое значение слова эмпирический - основанный на опыте, опирающийся на непосредственное наблюдение, эксперимент.

Автор Телеграм-канала @kazebitda задался вопросом, означает ли это, что исследователи лично попробовали все виды перверсий с тружениками исследуемой ими отрасли?

Кстати, авторами исследования выступили не абы кто, а сам директор Центра исследований прикладной экономики Жаныбек Айгазин и его заместитель Олжас Тулеуов. Первый, между прочим, кандидат наук, а второй - магистр экономики.



Ученые мужи создали базу данных по профилям проституток обоих полов в Казнете, и это стало отправной точкой для проведения их исследования. На основе этой базы они построили несколько эконометрических моделей, описывающих влияние на стоимость секс-услуг населенных пунктов, где они предлагаются, расовой принадлежности и анатомических особенностей тружеников отрасли, а также их склонности и к различным перверсиям.



@kazebitda подчеркивает, что все перверсии были строго классифицированы с использованием сугубо профессиональной терминологии (“кумбитмак” (что это?), “анальная пенетрация” и т.п.), а каждый вид перверсий при построении моделей выступал в качестве отдельного предиктора (независимой переменной). В итоге получились модели с.. хм… весьма оригинальной спецификацией, и исследователям пришлось срочно натягивать критерий Фишера на… хм... очень скромный коэффициент детерминации.

- Обычно мы воздерживаемся от использования обсценной лексики, а потому дружно воскликнули: “Математики несчастные!” Ведь насколько легче было бы провести расчеты в том случае, если бы вместо всего этого исследователи вместо всех этих “кумбитмаков” ввели всего одну дамми-переменную, подразумевающую наличие или отсутствие склонности к извращениям у лиц, оказывающих секс-услуги, - отметил автор канала.



Стоит отметить, что выборка была сформирована на основе наиболее дорогой и наименее репрезентативной части генеральной совокупности, что должно было негативно повлиять на результаты исследования.

- Проблема состоит в том, что подавляющее большинство работников сферы секс-услуг трудятся в саунах и небольших гостиницах, а в интернете представлен наиболее дорогой и относительно небольшой сегмент рынка. Кроме того, это, по-видимому, резко увеличило затраты ученых мужей на проведение полевой фазы исследования, - комментирует автор канала.

Сами авторы исследования оценили его в позитивном ключе. Они, во-первых, отмечают, что “данное исследование не ставит перед собой целей выработки рекомендаций по снижению объемов услуг коммерческого секса и сокращению количества работников, занимающихся данным видом деятельности”. И во-вторых, исследователи рекомендуют “провести опрос рандомизированной выборки работников секс-индустрии с целью выявления причин их занятости данной профессией”.



По всей видимости, продолжение исследований в этом направлении должно обязательно включать тесные контакты с представителями профессии.

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