Внешний долг Казахстана сократился на 1,1 млрд долларов за три месяца

Вместе с тем государственный внешний долг увеличился на 102,4 млн долларов за счет повышения спроса со стороны иностранных инвесторов на краткосрочные ноты Нацбанка и роста рыночной стоимости суверенных еврооблигаций.

По состоянию на 1 апреля 2019 года внешний долг Казахстана составил 157,6 млрд долларов США или 90,7% к ВВП (улучшение с начала года на 2,4 процентных пункта). Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

- В структуре внешнего долга по-прежнему преобладает межфирменная задолженность (63,9%), внешний долг корпоративного сектора перед несвязанными кредиторами занимает 24,8%, государственный внешний долг (правительство и Национальный банк) - 7,9%, внешние обязательства банковского сектора (БВУ и АО "Банк развития Казахстана") - 3,4%, - пояснили в Нацбанке.

При этом за первый квартал 2019 года внешний долг страны сократился на 1,1 млрд долларов.

Вместе с тем государственный внешний долг увеличился на 102,4 млн долларов за счет повышения спроса со стороны иностранных инвесторов на краткосрочные ноты Нацбанка и роста рыночной стоимости суверенных еврооблигаций.

Как отметили в Нацбанке, внешние обязательства банковского сектора сократились на 414,0 млн долларов, в том числе, за счет частичного досрочного погашения еврооблигаций АО "Народный Банк Казахстана" (в размере 200 млн долл.) и займов АО "Банк Развития Казахстана" от финансовых организаций Китая.

Внешний долг корпоративного сектора перед не аффилированными кредиторами уменьшился на 555,0 млн долл., в основном за счет досрочного погашения АО "НУХ "КазАгро" еврооблигаций (номинальной стоимостью 961,5 млн долл.), а также – сокращения кредиторской задолженности резидентов (на 198,3 млн долл.). Данное снижение было частично нивелировано ростом рыночной стоимости еврооблигаций казахстанских эмитентов (на 510,0 млн. долларов).

Межфирменная задолженность уменьшилась на 272,7 млн долларов вследствие погашения крупными добывающими и транспортными компаниями кредитов от зарубежных сестринских организаций.

В аналитических целях в структуре внешнего долга отдельно выделяется внешний долг организаций, контролируемых государством (банки и организации, в которых государственный сектор прямо или косвенно владеет более чем 50% участия в капитале), который на 1 апреля 2019 года составил 21,6 млрд долларов, сократившись за отчетный период на 1,2 млрд долл. США.

Чистый внешний долг РК составил 47,1 млрд долл. США, уменьшившись за 1-й квартал 2019 года на 145,3 млн долларов. При этом государственный и банковский сектора выступают чистыми кредиторами по отношению к остальному миру, а корпоративный сектор является чистым заемщиком.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!