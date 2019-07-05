ЭЦП планируют отменить в Казахстане

Предлагается значительно облегчить получение электронных услуг за счет использования в качестве методов аутентификации одноразовых смс-паролей.

В Казахстане планируется отказаться от электронно-цифровой подписи и взамен использовать одноразовый пароль по всем услугам реестра. Об этом сообщила председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Агентство активно продвигает получение электронных услуг среди населения, как через портал "электронного правительства", так и через различные сервисы, среди которых телеграмм-бот @EgovKzBot, мобильное правительство M-gov, приложение "Сервис получения справок третьими лицами", пункты общественного доступа, интернет-ресурсы госорганов, уголки самообслуживания и другие. Население активно вовлекается в этот процесс и на практике Агентством установлено, что одним из факторов, сдерживающим развитие электронных услуг является обязательное условие по наличию электронной цифровой подписи, так называемое ЭЦП. Для многих является затруднительным ее получение и применение. Для этого необходимы посещение ЦОНа, наличие специального программного обеспечения и технических характеристик компьютера, периодическое обновление, - сообщила Анар Жаилганова в пресс-центре правительства.

Она заявила, что предлагается значительно облегчить получение электронных услуг за счет использования в качестве методов аутентификации одноразовых смс-паролей, либо метода единого идентификационного номера.

- Это практикуется в таких передовых странах как Великобритания, Франция, Южная Корея и Китай. В Казахстане смс-пароли применяются лишь по 64 государственным услугам. В этой связи будет продолжена работа по отказу от электронно-цифровой подписи взамен на использование одноразового пароля по всем услугам реестра. Для комфорта наших граждан и быстрого получения госуслуг мы планируем исключить одноразовые справки из реестра госуслуг. Совместно с госорганами будет проведена работа по исключению из реестра 62 видов различных справок, выписок и документов, которые необходимы для представления в качестве подтверждающих сведений в другие инстанции. В этом перечне такие востребованные справки как об отсутствии судимости, о временной нетрудоспособности, о наличии либо отсутствии недвижимости, выписка из медицинской карты больного и другие, - отметила глава Агентства.

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