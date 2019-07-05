"Казцинк" окажет помощь многодетным семьям для приобретения жилья

Компания "Казцинк" запустила программу социальной поддержки многодетных семей своих сотрудников.

Крупнейшая горно-металлургическая организация Восточного Казахстана "Казцинк" и Министерство труда и социальной защиты населения заключили меморандум о взаимном сотрудничестве, передает корреспондент Zakon.kz.

В документе оговаривается значительный перечень мер, направленных на поддержку семей, в которых воспитывают четырех и более детей. В рамках документа "Казцинк" принимает на себя обязательства ввести дополнительные социальные льготы для многодетных работников.

- Вы хорошо знаете, что означает в целом для нашего общества социальная ответственность бизнеса. "Казцинк" один из флагманов экономики, где работает около 20 тыс. человек. Компания поддержала инициативу Президента, поэтому с руководством компании мы договорились о выделении первоначального взноса для получения жилья сотрудников, работающих на предприятии компании, - сказал министр труда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев.

По словам генерального директора компании "Казцинк" Александра Хмелева, прежде всего помощь будет оказана сотрудникам для внесения первоначального взноса на приобретение жилья по государственным программам.

- Будут отдельно сделаны выплаты на каждого ребенка при наступлении учебного года. Мы посмотрели сколько стоит школьная форма, спортивная форма, школьные принадлежности, чтобы семья могла спокойно собрать своих детей в школу, - добавил Хмелев.

Он пояснил, что в компании ориентируются на инициативы правительства Казахстана.

- За все годы работы компания никогда не отказывалась, принимала активное участие. Мы ежегодно подписываем меморандумы по всем регионам, где мы работаем. В целом, у нас по меморандуму выходит около 10 млрд тенге на различные социальные цели. Будем дальше совместно с профсоюзами смотреть, чтобы как можно большее количество людей имело доступ для таких программ, - рассказал Александр Хмелев.

Также в числе новых преимуществ для сотрудников обозначены дополнительные выходные дни в период каникул и выплаты к Новому году и Наурызу. Профсоюз компании со своей стороны обязуется предоставлять таким семьям льготные путевки на базы отдыха и в детские лагеря.

На подписании меморандума, кроме руководства "Казцинка", профсоюза компании и министерства присутствовали и сами многодетные родители.

Среди тех, кто получил помощь, машинист котельной установки дочерней компании "Казцинка" "AltyntauKokshetau" Бауыржан Аленов. Свою работу в компании он начал в 2009 году, зарекомендовав себя как ответственный и надежный специалист.

- У меня четыре сына, младшему 8 лет, а старшему 16. Работаю в компании более 10 лет, у нас всегда чувствуется забота руководства. Семья у меня большая, поэтому планируем на предоставленную помощь расширяться в плане жилья. Условия вполне удобные. Супруга, узнав о помощи, очень обрадовалась, - отметил Бауыржан Аленов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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