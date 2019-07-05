Путин поздравил Назарбаева

Поздравительные телеграммы также прислали президенты Узбекистана, Туркменистана и Сербии.

В адрес Первого Президента Казахстана продолжает поступать поздравительная корреспонденция от лидеров зарубежных стран, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК.

Так, с днем рождения Нурсултана Назарбаева поздравил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

- Уверен, что Ваш богатый опыт, политическая мудрость и большие знания будут и впредь в полной мере востребованы в деле развития отношений стратегического партнерства и союзничества по линии интеграционных процессов на евразийском пространстве, - отметил Путин.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что узбекский народ глубоко уважает Елбасы как выдающегося государственного деятеля и талантливого политика мирового масштаба, всецело посвятившего себя беззаветному служению своей стране и народу.

- Поистине судьбоносным для Казахстана стало то, что в самый сложный, переломный период истории ответственность за будущее государства взяли на себя именно Вы – прирожденный лидер, обладающий уникальными человеческими качествами, глубочайшими познаниями, бесценным профессиональным и жизненным опытом. Полностью разделяю объективные высокие оценки Вашей исторической миссии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в становлении и укреплении казахстанской государственности, суверенитета и независимости страны, - говорится в телеграмме.

В своем поздравительном письме Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что масштабные преобразования во всех сферах жизни Казахстана и весомые достижения страны неразрывно связаны с именем Первого Президента – Елбасы.

Президент Сербии Александр Вучич отметил высокие результаты развития Казахстана, достигнутые благодаря дальновидной политике Первого Президента страны.

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