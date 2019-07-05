К штрафу в 15 миллионов тенге приговорен поселковый полицейский-коррупционер
В случае невыплаты штрафа его наказание будет заменено на лишение свободы.
Фото : islam.ru5 июля 2019, 17:24
К штрафу в 15 миллионов тенге приговорен заместитель начальника поселкового отдела полиции Карагандинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента Агентства РК по противодействию коррупции.
Как сообщили в ведомстве, ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела полиции поселка им. Г. Мустафина Бухар-Жырауского района Мусабекова Ж.
- Мусабеков Ж. получил от Амирбековой А. взятку в сумме 300 тысяч тенге за прекращение в отношении нее уголовного дела. 3 июля текущего года приговором Октябрьского районного суда Мусабеков Ж. приговорен к штрафу в размере 15 млн. тенге. Судом установлен срок для уплаты штрафа и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы, – указано в сообщении пресс-службы ведомства.
Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4976661-c01510796c0d8eb5333fa0bcaf8df9f2
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...