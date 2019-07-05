К штрафу в 15 миллионов тенге приговорен поселковый полицейский-коррупционер

В случае невыплаты штрафа его наказание будет заменено на лишение свободы.

К штрафу в 15 миллионов тенге приговорен заместитель начальника поселкового отдела полиции Карагандинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

Как сообщили в ведомстве, ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела полиции поселка им. Г. Мустафина Бухар-Жырауского района Мусабекова Ж.

- Мусабеков Ж. получил от Амирбековой А. взятку в сумме 300 тысяч тенге за прекращение в отношении нее уголовного дела. 3 июля текущего года приговором Октябрьского районного суда Мусабеков Ж. приговорен к штрафу в размере 15 млн. тенге. Судом установлен срок для уплаты штрафа и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы, – указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!