Более двух тысяч алматинцев покусали собаки с начала года

Чтобы не допустить распространения опасных болезней, ветеринарные службы ведут профилактическую работу.

В Алматы по-прежнему высок процент обратившихся за медицинской помощью после укуса животных. Об этом стало известно в ходе заслушивания полугодового отчета Городской ветеринарной службы, передает Zakon.kz.

В Алматы ежегодно более 4 тысяч пострадавших обращаются в больницы. В 2018 году обратилось 4457 человек, по сравнению с 2017 годом рост данного показателя.

- За первое полугодие 2019 года с травмами от укусов животных обратилось 2430 человек. Из них 37% - дети до 14 лет. От общего количества пострадавших 1936 нанесли укусы собаки, 409 кошки, 2 лошади и 83 другие животные (грызуны, белки, крысы, мыши), - сообщила главный специалист отдела особо опасных инфекций Департамента контроля качества товаров и услуг Жанар Иманбекова.

Остается проблемой то, что не везде выдается ветеринарная справка. Данный документ выдается для того, чтобы за животным, укусившим человека, было установлено наблюдение в течение 10 дней.

- За 6 месяцев передали экстренное извещение для наблюдения на 948 известных животных, за 6 месяцев выдано ветеринарной справки на 668, 70%. Самое низкое предоставление ветсправок в Медеуском районе, - отметила Иманбекова.

Но есть и хорошие новости. По Алматы случаев бешенства не зарегистрировано

- Последние случаи бешенства среди животных в Алматы был зафиксирован в 2016 году. В обоих случаях диагноз был подтвержден, от укусов пострадали дети до 14 лет. Они своевременно получили прививки, заболеваемости среди людей не было. Тогда бешенство удалось выявить, поскольку на следующий день отец увидел, что животное пало, исследовали, подтвердился диагноз бешенство. Люди вовремя обратились за медицинской помощью. Но были случаи, когда пострадавшие от укуса собаки, больной бешенством, получали необходимые 5 прививок и все равно погибали, - отметила Иманбекова.

- Диагноз бешенства можно подтвердить только после гибели животного, после исследования его головного мозга. Среди живых животных исследования не проводятся, - заключила она.

Чтобы не допустить распространения опасных болезней, ветеринарные службы ведут профилактическую работу. Производятся различные мероприятия: защита животных от особо опасных, инфекционных болезней, охрана здоровья населения Алматы от болезней, которыми можно заразиться от животных.

Также гуманными методами производится отлов бродячих животных и помещение их в изолятор. Если у собаки или кота есть чип, то хозяина найти легко благодаря базе данных. В том случае, если прежнего или нового хозяина найти не удается, животное подвергается эвтаназии.

- Рабочими экипажами отдела отлова бродячих животных за первое полугодие 2019 года было отловлено 9525 собак, 112 кошек, подобрано 334 трупа собак, 35 трупов кошек. Уничтожено в скотомогильнике 8820 трупов собак, 45 трупов кошек. По программе адопции возвращено 981 собака и 100 кошек, - пояснила руководитель отдела отлова бродячих животных Айгерим Жаксылык.

Также предприятие провело мониторинг и выявило, что не все хозяева , приютившие отловленных бездомных животных отнеслись ответственно к своей миссии.

- За все время существования программы адопции было охвачено 2304 животных, при проверке не обнаружено 704 собаки и 48 кошек, которых ранее доверили новым хозяевам. Формируются списки недобросовестных владельцев. Последствия – им будет запрещен доступ к программе адопции, - сказала руководитель отдела.

Альберт Ахметов

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