Год Абая: Токаев обсудил развитие духовной сферы в Казахстане с мажилисменом
Касым-Жомарт Токаев отметил значимость разъяснения населению сути принимаемых государством мер.
Фото : Акорда5 июля 2019, 20:35
5 июля Касым-Жомарт Токаев принял депутат Мажилиса Парламента Бекболата Тлеухана, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
В ходе встречи обсуждалась проводимая работа по повышению уровня жизни населения, сокращению безработицы, искоренению коррупции.
Касым-Жомарт Токаев отметил значимость разъяснения населению сути принимаемых государством мер.
Депутат Бекболат Тлеухан высказал предложения по развитию духовной сферы, в том числе проведению предстоящего Года Абая.
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