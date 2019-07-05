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Год Абая: Токаев обсудил развитие духовной сферы в Казахстане с мажилисменом

Касым-Жомарт Токаев отметил значимость разъяснения населению сути принимаемых государством мер.

Фото : Акорда5 июля 2019, 20:35

5 июля Касым-Жомарт Токаев принял депутат Мажилиса Парламента Бекболата Тлеухана, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В ходе встречи обсуждалась проводимая работа по повышению уровня жизни населения, сокращению безработицы, искоренению коррупции.

Касым-Жомарт Токаев отметил значимость разъяснения населению сути принимаемых государством мер.

Депутат Бекболат Тлеухан высказал предложения по развитию духовной сферы, в том числе проведению предстоящего Года Абая.


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