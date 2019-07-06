Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

У Маслякова нашли особняк за $6 млн

Сделка была заключена в марте 2019 года.

Фото : livejournal.com6 июля 2019, 00:03

Телеведущий Александр Масляков приобрел двухэтажный особняк в одном из элитных поселков Рублево-Успенского шоссе за 6 млн долларов, пишет Лента.ру

Сделка была заключена в марте 2019 года, Александр Масляков стал владельцем дома площадью 654 квадратных метра на участке в 36 соток. В доме семь санузлов, есть собственные сауна и бассейн, а также встроенный гараж на два автомобиля.

Жилье было продано Маслякову с чистовой отделкой, ремонт выполнен в стиле "английская классика".

Стоимость недвижимости оценивается застройщиком, который выступает продавцом домов в поселке, в 388 миллионов рублей (6 083 840 млн долларов). В выписке Росреестра, которая имеется в распоряжении издания, указана кадастровая стоимость дома в 22 миллиона рублей (345 тысяч долларов), участок оценен в 35 миллионов рублей (549 тысяч долларов).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты