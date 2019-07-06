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У пережившей пытки девочки из Ингушетии нашли новые травмы

Девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.

Фото : Vesti.ru6 июля 2019, 07:18

Состояние избитой семилетней девочки из Ингушетии тяжелое, сообщает РИА Новости.

По словам заведующего отделением гнойной хирургии московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Павла Мединского, у девочки сильные повреждения рук.

- Левая ручка в принципе сохранна, мы тоже за нее поборемся. А вот правая немножко посложнее, поэтому все силы будут брошены на ее спасение, - сказал Мединский.

На данный момент будет проводиться гиперболическая оксигенация.

- Девочку отвезем в специальную камеру, где будем насыщать кислородом. Нужно минимум десять сеансов по часу каждая, чтобы восстановить кровоток, в том числе в правой руке. Также будет выполнена в ночные часы перевязка с оценкой жизнеспособности тканей. Все возможное мы бросим на ее спасение, - сказал Мединский.

В детскую больницу в Назрани 4 июля доставили девочку 2012 года рождения с множеством травм. Врачи провели ей операцию, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. В пятницу вечером девочку доставили в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, задержана тетя ребенка. По данным СК, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.


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