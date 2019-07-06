Благодарю каждого гражданина нашей страны - Токаев поздравил с Днем столицы

Благодаря уникальным сооружениям, современным технологиям градостроительства столица стала известна во всем мире.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

"Наша столица – город Нур-Султан – это яркое олицетворение успехов Казахстана.

Судьбоносное решение Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева о переносе столицы имеет огромное историческое значение для нашего народа.

Благодаря воле и решимости Елбасы в центре Евразии вырос крупный политический, экономический, культурный и образовательный центр. Весь Казахстан получил мощный импульс к развитию, прогрессу и созиданию.

Город Нур-Султан за столь короткий срок стал архитектурным достоянием Евразии.

Благодаря уникальным сооружениям, современным технологиям градостроительства столица стала известна во всем мире.

Здесь происходят политические события глобального масштаба. Саммиты СНГ, ШОС, ЕАЭС, ОБСЕ, ОИС, выставка ЭКСПО-2017, Азиатские игры, Астанинский миротворческий процесс – все эти и многие другие события прочно ассоциируются с главным городом Казахстана.

Расцвет столицы – это заслуга Елбасы и народа Казахстана. Все регионы нашей страны внесли вклад в строительство города Нур-Султан, который стал символом единения всех казахстанцев. Именно здесь бьется сердце нашей Родины, именно здесь принимаются все судьбоносные решения во имя светлого будущего нашего государства.

Как Президент Республики Казахстан благодарю каждого гражданина нашей страны за вклад в строительство и становление города.

Поздравляю всех с Днем столицы!

Желаю жителям города Нур-Султан и всем казахстанцам счастья, здоровья, благополучия!" - говорится в поздравлении.

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