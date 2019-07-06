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"Раскачивают нашу общую лодку" Митинг против дестабилизации начался в Алматы

Митинг проходит на площади за кинотеатром "Сарыарка".

Фото : Zakon.kz6 июля 2019, 12:00

В Алматы начался митинг партии "Nur Otan" против попыток дестабилизации и провокации под названием "Biz birgemiz!", передает корреспондент Zakon.kz.

Митинг проходит на площади за кинотеатром "Сарыарка".

Прибывшие участники с транспарантами и плакатами высказывали недовольство действиями, ведущих к травле и распре среди казахстанского общества, дешевой популистской пропагандой и приемами.

Участие в митинге принимают предприниматели, общественные деятели, члены общественного совета Алматы, а также ветераны.


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