"Раскачивают нашу общую лодку" Митинг против дестабилизации начался в Алматы

Митинг проходит на площади за кинотеатром "Сарыарка".

В Алматы начался митинг партии "Nur Otan" против попыток дестабилизации и провокации под названием "Biz birgemiz!", передает корреспондент Zakon.kz.

Митинг проходит на площади за кинотеатром "Сарыарка".

Прибывшие участники с транспарантами и плакатами высказывали недовольство действиями, ведущих к травле и распре среди казахстанского общества, дешевой популистской пропагандой и приемами.

Участие в митинге принимают предприниматели, общественные деятели, члены общественного совета Алматы, а также ветераны.

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