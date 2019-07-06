"Раскачивают нашу общую лодку" Митинг против дестабилизации начался в Алматы
Митинг проходит на площади за кинотеатром "Сарыарка".
Фото : Zakon.kz6 июля 2019, 12:00
В Алматы начался митинг партии "Nur Otan" против попыток дестабилизации и провокации под названием "Biz birgemiz!", передает корреспондент Zakon.kz.
Митинг проходит на площади за кинотеатром "Сарыарка".
Прибывшие участники с транспарантами и плакатами высказывали недовольство действиями, ведущих к травле и распре среди казахстанского общества, дешевой популистской пропагандой и приемами.
Участие в митинге принимают предприниматели, общественные деятели, члены общественного совета Алматы, а также ветераны.
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