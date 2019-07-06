Митинг "Nur Otan" в Алматы собрал несколько тысяч алматинцев

Сегодня в соцсетях появилось много "диванных батыров", которые, не выходя из дома критикуют все и вся.

Партия "Nur Otan" проводит в Алматы митинг против попыток дестабилизации казахстанского общества и политических провокаций, сообщает Zakon.kz.

В акции по предварительным оценкам участвует порядка двух тысяч человек, в том числе депутаты члены Общественного совета Алматы, предприниматели, рабочие городских предприятий, журналисты, интеллигенция мегаполиса.

- Я и мое поколение - ровесники Независимости! Всю свою сознательную жизнь мы живем, учимся, работаем, дружим, любим в мирной и спокойной стране! Мы открыты, мы готовы слушать и слышать. Мы готовы словом и делом доказывать свою правоту. Давайте вместе созидать разумную демократию, плюрализм мнений, уважая друг друга! - заявила председатель алматинской "Лиги волонтеров" Айсулу Ерниязова

Обращение Ерниязовой в основном направлено к казахстанской молодежи. По ее словам сегодня в соцсетях появилось много "диванных батыров", которые, не выходя из дома критикуют все и вся.

- Мне больно наблюдать тех моих сверстников, которые ради собственной рекламы, количества лайков, готовы торговать стабильностью! Они присвоили себе право последней истины и абсолютной моральной правоты! Но истина не бывает диванной, правота не бывает лежачей. Они, запуская такие хештеги как #QazaqKoktem, не понимают, а еще хуже, если понимают и продолжают эту пропаганду, которая раскачивает нашу общую лодку. Жить в ожидании чужих ошибок легко. Жить, чтобы только сказать: я же говорил, это позиция убогая и смешная. Чем тогда эти люди отличаются от сбежавшего от правосудия Аблязова, который, на сворованные у казахстанцев деньги, жаждет хаоса и кровопролития в нашей стране! Он не брезгует дешевыми популистскими приемами и провокациями, стравливая между собой ни в чем неповинных людей. У нас хватит мужества не допустить аблязовского "майдана"! Молодежь Алматы за стабильность! Мы не допустим хаоса и беспредела! В нашей стране НЕТ места экстремистам! – с таким призывом обратилась к алматинской молодежи одна из самых активных волонтеров страны Айсулу Ерниязова

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