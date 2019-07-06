Побои, издевательства и кастрация: на что идут родители, чтобы заработать денег на детях

Есть и те, кто пытается заработать на своем чаде, ни перед чем не останавливаясь

Большинство родителей ограждают своих детей от трудностей и неприятностей.

Но есть и те, кто пытается заработать на своем чаде, ни перед чем не останавливаясь. Издевательства на камеру, химическая кастрация, голодовки — давайте узнаем, на что идут родители ради денег и славы детей.

Отец растил из Майкла Джексона певца-кастрата

В старые времена мальчиков-певцов кастрировали, чтобы сохранить им высокий и звонкий голос. Этот обычай дольше всего сохранялся в Италии, но и там подобное варварство запретили с середины 19 века. Однако Джо Джексон, отец Майкла, так фанатично хотел заработать на своих детях, что был готов на все. В период полового созревания отец делал будущему королю поп-музыки инъекции гормонов под предлогом того, что это лекарство от прыщей.

С 12 лет Майклу Джексону ставили гормональные уколы, которые привели к химической кастрации.

Голос Майкла остался высоким. А химическая кастрация – далеко не все, на что был способен деспот-отец. Побои заменяли детям утреннюю гимнастику, а чтобы они не стеснялись на сцене, отец заставлял их раздеваться догола.

Майкл и Ла Тойа Джексон в подростковые годы.

Сестра Майкла, Ла Тойя Джексон, утверждала, что отец насиловал ее. Из-за детских травм она и ее брат долгие годы мучились неврозами и не могли жить полноценной жизнью. Майкл Джексон не принимал свое тело, делал пластические операции, спал в барокамере. Не удивительно, что он не оставил отцу в завещании ни цента.

Отец пианистки Полины Осетинской при дочери насиловал девочек-подростков

Известный киносценарист Олег Осетинский, говорил, что разработал методику "дубль стресс = антистресс", позволяющую делать из обычных детей вундеркиндов. Но больше всего эта методика напоминала поведение садиста-психопата.

Пианистка-вундеркинд Полина Осетинская натерпелась в детстве от отца, который с малых лет избивал ее, запугивал и морил голодом.

Известен случай: отец кинул дочь головой на скамейку и, когда у нее пошла из уха кровь – просто ушел. Посторонние люди оказали девочке помощь и вызвали скорую. Кроме рукоприкладства и репетиций до упаду, в методику деспота-отца входили голодовки и запугивания. Полина считалась в Союзе музыкальным вундеркиндом, объездила благодаря активному продвижению со стороны отца всю страну и приобрела огромную популярность.

По воспоминаниям Полины, родители подающих надежду детей просили Осетинского позаниматься с их отпрысками. Тот брал исключительно только девочек подросткового возраста. В условия входило совместное проживание. Не стесняясь дочери, педагог при ней насиловал детей.

Отец пытался засудить Полину за её книгу о детстве.

Только в 13 лет Полина смогла вырваться из-под опеки отца и переехать к матери. Сейчас Осетинская — известная исполнительница. В 2007-м она выпустила мемуары "Прощай, грусть!", и в интервью упоминает, что в книгу ещё не вошло много вещей пострашнее описанных.

Мать Бритни Кемпбелл колола 8-летней дочери ботокс

Бритни Кемпбелл принимала участие во многих детских конкурсах красоты. Чтобы девочка побеждала, ее мать колола ей ботокс и делала эпиляцию. Когда социальные службы забрали ребенка на время суда, мать заявила, что ничего плохого не предпринимала, и так делают все родители девочек-конкурсанток.

Бритни на телешоу "Доброе утро, Америка".

Среди причин, которые заставляли её проводить болезненные манипуляции с ребёнком, Кемпбелл-старшая назвала страх, что иначе другие дети будут называть её дочь некрасивой. Она также заявила, что Бритни беспокоилась из-за своих морщин.

Издевательства для YouTube

Майк и Хизер Мартин – популярные блогеры в YouTube. Их канал под названием "Отец пятерых" (DaddyOFive) набрал более 800 тыс. подписчиков и приносил семье 20 тыс. долларов в месяц. Популярным канал сделали ролики, в которых отец и мачеха устраивали жестокие розыгрыши и даже били детей.

Майк и Хизер Мартин зарабатывали на эмоциях своих детей большие деньги, но в итоге лишились родительских прав.

Многие выступали против такого обращения с детьми и высказывали возмущение по поводу видео, в котором несовершеннолетних регулярно доводят до истерик. Чашу терпения переполнил ролик, опубликованный весной 2017-го, в котором мальчику Коди разбили нос.

Ради лайков и просмотров детей регулярно доводили до слез.

Родная мать Коди и его сестры Эмми начала процесс против своего бывшего мужа и его нынешней жены. Защищаясь, блогеры пытались доказать, что ролики постановочные, но этот трюк не удался. Теперь дети живут с биологической матерью, к счастью они психологически оправились и снова стали веселыми и жизнерадостными.

Источник: Bigpicture.

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