Фильм о Назарбаеве "Искусство быть Лидером" появился в Сети

Принимать решения – это в стиле Елбасы. Не оставаться немым свидетелем процесса, а двигать его, быть в нем. Это и характеризует Президента, - утверждают авторы фильма.

Документальный фильм о Первом Президенте РК - Елбасы Нурсултане Назарбаеве "Искусство быть Лидером", показанный 6 июля телеканалом "Хабар", появился в Сети, сообщает Zakon.kz.

Создатели фильма говорят, что взяли интервью у помощников, личных переводчиков Елбасы. Это люди, которые в кадре были редкими персонами. И этим фильм интересен. Это несказанное ранее.

- Историческая роль лидера помогла Елбасы на начальном этапе становления государства сыграла важнейшее значение по привлечению инвестиций в экономику, - вспоминает премьер-министр РК Аскар Мамин.

Принимать решения – это в стиле Нурсултана Назарбаева. Не оставаться немым свидетелем процесса, а двигать его, быть в нем. Это и характеризует Президента, - утверждают авторы фильма.

- Он достаточно жесткий переговорщик. Если необходимо, то будет отстаивать свою точку зрения до конца. Всегда взвешивает все "за" и "против", и если необходимо, то будет искать компромисс. Но в первую очередь, будет отстаивать интересы Казахстана, - подчеркивает министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

- Нурсултан Абишевич не родился Президентом. Он не сын короля или хана. Он общался со всеми людьми, из всех слоев общества. Он знает и понимает каждого человека, - рассказывает председатель КНБ РК Карим Масимов. И здесь же резюмирует – Я думаю, что Нурсултан Абишевич при принятии решения ставит во главе угла не свои личные интересы, а долгосрочные перспективы на пользу нашего государства. За пару дней до 19 марта, в разговоре со мной, он приоткрыл мне тайну о том, что сложит с себя полномочия. Я считал, что время еще не настало и сказал, что не стоит торопиться. Мандат истекает только в конце 2020 года. Нурсултан Абишевич ответил, что лучше уйти на один день раньше, чем на один день позже. И что я пойму, что он прав. Все нужно делать вовремя. Жизнь показывает, что он прав.

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