Токаев посетил масштабный концерт ко Дню домбры

Традиционное импровизированное состязание будет посвящено народному музыкальному инструменту казахов - домбре.

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил праздничный концерт ко Дню домбры в столице, передает Казинформ.

В честь праздника площадь у монумента "Қазақ елі", как и в прошлом году, превратится в большую концертную площадку. Выступить на мероприятии смогут все желающие без возрастных ограничений. Обязательным условием для участия является умение исполнять на домбре такие кюи, как "Сарыарқа", "Адай", "Әлқисса", "Көңіл толқыны", "Балбырауын" и "Көреғұлы".

- В этом году для массового концерта в честь Национального дня домбры были выбраны 6 кюев. Приветствуется, если участники умеют исполнять их все, однако, чтобы присоединиться к празднику, достаточно играть даже одну из заявленных композиций, - сообщили в управлении культуры и спорта города Нур-Султана.

Как обещают организаторы, концертная программа не будет ограничена массовым исполнением кюев, также для гостей будут выступать воспитанники столичных музыкальных школ, актеры Театра "Жастар" представят историческую постановку, в рамках праздника состоится айтыс акынов. Традиционное импровизированное состязание будет посвящено народному музыкальному инструменту казахов - домбре.

Кроме того, на площади у монумента "Қазақ елі" раскинется казахский этноаул с юртами, в которых будут представлены разные виды домбры и других народных инструментов.

В прошлом году в честь Национального дня домбры на площади у монумента "Қазақ елі" в едином оркестре на домбре сыграли более 2 тыс. музыкантов. Для участия во флэшмобе в столицу приехали домбристы со всех регионов страны. Мероприятие проходило с участием Елбасы Нурсултана Назарбаева. Стоит отметить, что это событие стало самым крупным в своем роде за всю историю города. Одновременным исполнением кюев "Көңіл ашар", "Адай", "Балбырауын", "Ерке Сылқым" и "Сарыарқа" дирижировал заслуженный деятель РК, композитор Айткали Жайымов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!