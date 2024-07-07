Национальный день домбры отмечают в Казахстане

Домбра – не только музыкальный инструмент, но и сокровище нации, которое сохранилось в течение многих веков. Праздник в честь национального инструмента – День домбры – отмечается с 2018 года в первое воскресенье июля. Подробнее об истории и значении домбры – в материале Zakon.kz.

О значении национального музыкального инструмента и великих музыкантах рассказала руководитель Центра традиционной музыки города Алматы Руза Каженова.

История

По словам Рузы Каженовой, домбра – это древнее наследие и часть национального кода казахского народа. Домбра поднимала дух и единство наших предков, свое значение и ценность музыкальный инструмент сохранил по сей день, отмечает она.

"Раньше был похожий на домбру музыкальный инструмент – тамбура. В своих трудах ученый Абу Наср аль-Фараби упоминал об этом инструменте. Со временем тамбуру усовершенствовали, облегчили и сделали двухструнный инструмент домбру. По некоторым данным и легендам, она имеет 4-тысячную историю. Поэтому мы с гордостью рассказываем о казахском национальном инструменте, который сохранился в исконном виде до сегодняшних дней". Руза Каженова

Казахский музыковед и композитор Ахмет Жубанов связывал название домбра с "Козы куйрык" (Хвостиком ягненка) из-за отличительной детали инструмента. Каженова отмечает, что культуру казахского народа нельзя представить без домбры. Национальный инструмент занимал почетное место (төрде) в каждом доме и семье.

"Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра! (Настоящий казах – это не сам казах, настоящий казах – домбра!" – упоминает слова ученых Руза Каженова.

Если заглянуть в биографию великих казахских поэтов и композиторов Жамбыла Жабаева, Ақан Сері, Махамбета Өтемісұлы, Дины Нурпеисовой, жизнь каждого из них связана с домброй. Их творчество не только придает известность стране, но и вдохновляет новые поколения на обучение игре на домбре. Поэтому это неотъемлемая часть любого казахстанца, подчеркивает Каженова.

"Впервые показал звучание домбры и выступил на мировой сцене талантливый казахский музыкант Амре Кашаубаев. Тогда на Всемирном конкурсе в рамках ЭКСПО в Париже он занял второе место за исполнение казахских народных песен "Балқадиша", "Ағаш аяқ" ("Деревянная нога"), "Канапия", "Жалғыз арша" ("Одинокий можжевельник"), "Үш дос" ("Три друга") и других. Европейцев восхитил звук домбры, они были поражены вокалом и искусством казахского певца. С тех времен домбру узнали на мировом уровне". Руза Каженова

Таланты, играющие на домбре, – наша городость

Руководитель Центра традиционной музыки считает, что даже если ребенок не играет на домбре, его кровь тянется к тому, чтобы поиграть на музыкальном инструменте. Также она отмечает, что сейчас домбра набирает большую популярность в мире.

"Благодаря молодому певцу Димашу Кудайбергену домбра развивается и в других странах. Из-за его таланта казахская музыка распространилась в Китае и в Америке. Молодежь хочет научиться играть на домбре. Мы всегда с гордостью говорим о талантливом исполнителе. Кто есть казах, показывает Димаш Кудайберген. Отмечу и рок-группу "Улытау", исполняющую в стиле инструментального казахского этно-рока. В Голливуде они спели кюй Курмангазы "Адай". Творчество прошлых и нынешних музыкантов – это наше национальное достояние", – говорит Каженова.

В настоящее время школы домбры открываются в разных частях мира, включая Дубай. Это дает новые возможности для обучения и продвижения инструмента в других странах. При этом следует учесть, что во время обучения стоит уважать священный музыкальный инструмент и учитывать, что профессиональное мастерство требует серьезной подготовки у опытных преподавателей.

По мнению Рузы Каженовой, игра на домбре под фонограмму искажает звучание инструмента. Именно естественная мелодия домбры доходит до сердца каждого слушателя.

Руза Каженова назвала легендарных композиторов, которые играли на домбре:

Жамбыл Жабаев,

Дина Нурпеисова,

Нургиса Тлендиев,

Ахмет Жубанов,

Қаршыға Ахмедияров.

Также отметила топ-5 традиционных песен на домбре:

В исполнении Алатау серілері: Молдабайдың әні "Молдабай", Жаяу Мұса әні "Ақсиса, Халық әні "Он алты қыз", Иса Байзақов "Желдірме".

В исполнении Димаша Құдайбергенова: Халық әні "Самалтау", Ақан сері "Балхадиша", Халық әні "Дайдидау", Халық әні "Айқаракөз".

Айгүл Қосанова "Қыз дәурен", Халық әні "Ахау керім", Халық әні "Әдемі қыз", "Желкілдек".

В исполнении Саята Медеуова: Кенен Әзірбаев "Көк шолақ", Кенен Әзірбаев " Бозторғай".

В исполнении Қарақат Әбілдина: Халық әні "Айқаракөз", Халық әні "Құрбылар" Нартай Бекежанов "Игигай".

Сколько времени нужно, чтобы научиться играть на домбре?

Говоря об обучении, наша собеседница рассказала, что научиться играть на домбре можно за 3-5 месяцев. А вот чтобы научиться играть профессионально, нужно 10-15 лет.

"Каждому казаху легко научиться играть на домбре, поскольку это заложено в его генетическом коде. Однако учиться играть на домбре нужно в специальных школах у учителей, а не в YouTube. Домбра – это священный музыкальный инструмент, который достался нам от наших предков. Поэтому если человек решился обучаться, нужно уважительно относиться к использованию инструмента. Ребенка я рекомендую отдавать на домбру со второго класса". Руза Каженова

Она отметила, что все малыши в детском саду проявляют интерес к домбре. Они хотят подержать ее и пробуют что-то исполнить. Женщина объяснила понятие, которое есть в казахской музыке, – "Құйма құлақ", обладающий этим чувством музыки может научиться играть на домбре всего за несколько занятий.

Домбра за рубежом

Руза Каженова поделилась, что, бывая за границей, замечает, что наши дети играют кюй на домбре в аэропортах, а иностранцы восторженно аплодируют им.

"Иностранцы часто спрашивают, как можно научиться играть на домбре, существует ли обучающий YouTube-канал и насколько это легко освоить. Мы всегда говорим, что для достижения профессионального уровня нужно обучаться у опытных музыкантов. Для любителей также доступны учебные пособия. Мне особенно приятно, когда иностранцы начинают играть на домбре, потому что это способствует их интересу к нашей нации, ее традициям и культурному наследию".

По ее словам, домбра сегодня становится своего рода национальным брендом Казахстана. Популяризация инструмента делает страну узнаваемой в мире, привлекает инвесторов, влияет на развитие экономики и поднятие роли на международном уровне.

Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что надо чтить домбру, играющую важную роль в формировании национальной идентичности.



"Этот праздник важен для развития искусства и укрепления нашего единства. Считаю своим долгом поддерживать инициативы, направленные на продвижение национальных ценностей. Ярким свидетельством этого должен быть День домбры", – резюмировал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Примечательно, что мелодия домбры способна всего за несколько минут передать любые чувства: от горести и скорби до радости и праздничного настроения. Стоит отметить, что в настоящее время национальный музыкальный инструмент активно развивается. Поэтому ответственность за сохранение и уважение к этому сокровищу нации лежит на каждом казахстанце. Завтра, когда в мире спросят, кто такой казахстанец, важно, чтобы все знали: что у него есть богатая история, родной язык и такой уникальный инструмент, как домбра.