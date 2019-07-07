Как Нур-Султан отпраздновал День столицы

Праздничные мероприятия, посвященные Дню столицы посетили более 450 тыс человек.

Столица отпраздновала 21-й день рождения. В этом году в честь этого дня в Нур-Султане прошли свыше 100 мероприятий, большинство из которых проводились на открытых площадках - парках, скверах, сообщает Zakon.kz.

В этом году их количество было сокращено втрое, сэкономленные средства были направлены на реализацию социальных проектов. Тем не менее это не помешало отпраздновать день города с традиционным столичным размахом.

В этот день на улицах города отовсюду слышались песни, зазывающие присоединиться к празднику, не подвела и погода. Гости целыми семьями с радостью и в праздничном настроении шли на концерты, участвовали в конкурсах, подпевали и поздравляли друг друга со ставшим всенародным Днем столицы.

Основные мероприятия, посвященные Дню города стартовали, 4 июля. В этот день на Городской площади у акимата столицы развернулся Международный фестиваль детского творчества "Шаттык". В течение нескольких дней юные артисты демонстрировали свои вокальные, танцевальные, дизайнерские навыки.

В этот же день открылся так полюбившийся астанчанам Международный фестиваль циркового искусства "Эхо Азии". 70 артистов из 13 стран мира привезли в Нур-Султан лучшие цирковые номера. Увидеть их выступления мог каждый, ведь вход по традиции был свободным. Стоит отметить, группа поддержки у участников фестиваля собралась немаленькая.

5 июля состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, которая дала официальный старт празднованию Дня столицы.

В это же время на бульваре Нуржол собралось немало гостей на открытие фотовыставки "Нурсултан Назарбаев: эпоха Созидания".

В этот же день на сцене Амфитеатра определялись победители чемпионата по караоке "Поют все!" на кубок акима города.

На другой площадке - летней сцене "EXPO" собрались почитатели этностиля на Международный фестиваль современной этнической музыки The spirit of Eurasia 2019. В течение двух дней гости слушали выступления артистов и с удовольствием прогуливались по этноярмарке.

А в выставочном зале "Корме" многодетные матери столицы приняли участие в первом "Көрпе Fest", ставшим открытием этого года.

5 июля у памятника Абаю собрались почитатели творчества великих казахских поэтов и начинающих писателей на праздник книги и поэзии "Нұр-Сұлтан - еліміздің бас қаласы, Жастар - болашақтың бастамасы!". Состоялись Абаевские чтения, театрализованные представления, конкурсы чтецов и книжная выставка, в которых приняло участие немало молодежи.

Вечером же на соседней Городской сцене развернулся Международный фестиваль уличного танца "International Street dance Session in Astana". В поддержку танцоров со всей площади звучали бурные овации.

Не остались в стороне и жилые массивы города. В "Промышленном", "Интернациональном", "Железнодорожном", "Пригородном", "Үркере", "Көктал-1" прошли концертные программы "Думанды Сарыарка". Всем районом люди собирались у сцены, где выступали звезды эстрады, а детишек развлекали аниматоры и ростовые куклы.

6 июля ко Дню столицы и в рамках празднования Года молодежи состоялся открытие нового Дворца единоборств в столице и гала фестиваль боевых искусств.

6 июля на площадках столицы прошел X Международный фестиваль духовых оркестров "Астана самалы". Самое долгожданное событие фестиваля стал парад оркестров по улицам столицы. Гостей столицы удивил плац-концерт на Городской площади.

Вечером 6 июля на трибунах Ледового дворца "Барыс Арена" почти не осталось свободных мест - здесь состоялся вечер профессионального бокса "Будущие легенды", где титульный поединок провел казахстанский боксер Жанкош Тураров.

Все мероприятия, проводимые в честь Дня города, как и всегда, сопровождались большим количеством зрителей и участников, праздничная суета и веселое настроение гостей в очередной раз показали, что День столицы - один из самых любимых праздников казахстанцев.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню столицы посетили более 450 тыс человек.

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