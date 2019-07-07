Горящую в Актау "ГАЗель" сняли на видео

В происшествии никто не пострадал.

Очевидцы сняли сгоревшую "ГАЗель" в Актау. Об этом сообщает "Лада", передает Zakon.kz.

По информации службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, в происшествии никто не пострадал.

"ГАЗель" сгорела вчера, 6 июля, примерно в 21:30. Инцидент произошел в 31А микрорайоне, возле мебельного салона "Prestige".

Причины возгорания выясняются.

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