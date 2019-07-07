Девушка умерла от простуды за три дня

Прибывшие на место медики зафиксировали ее смерть.

13-летняя жительница Австралии Кристал-Ли Вайтли скончалась от обычной простуды, передает Zakon.kz со ссылкой на The Daily Mail.

Незадолго до этого вся семья переболела простудой. Когда симптомы появились и у Кристал-Ли, ее мама не обратила на это внимания. Спустя два дня девочке стало хуже. Мать записала ее к врачу на следующий день. С утра девочка уже была без сознания. Прибывшие на место медики зафиксировали ее смерть.

Министр здравоохранения Южной Австралии Стивен Уэйд заявил, что его ведомство запускает программу по профилактике простуды.

- Вирус передается от человека к человеку и может жить до 48 часов на твердых ровных поверхностях вроде дверных ручек, игрушек и столов, — пояснил Уэйд.

Он призвал жителей следить за собой и своими близкими, особенно в разгар зимы.

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