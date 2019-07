Каната Ислама и Жанкоша Турарова с чемпионством поздравила WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) поздравила непобежденных казахстанцев Жанкоша Турарова (24-0, 17 KO) и Каната Ислама (26-0, 21 KO) с завоеванием чемпионских титулов, сообщает Vesti.kz.

34-летний Ислам в главном бою вечера бокса в Алматы, прошедшего 5 июля, уже на десятой секунде первого раунда нокаутировал доминиканца Хулио де Хесуса и завоевал вакантный пояс WBO International в среднем весе.

Для Ислама этот бой стал дебютным в среднем дивизионе (до этого выступал в первом среднем) и первым после длительного перерыва - последний раз он выходил на ринг в сентябре 2017 года.

Congrats to the new WBO International Middleweight Champion Kanat Islam (26-0, 21 KOs), who defeated Julio De Jesus (27-2, 24 KOs) via 1st-round KO for the vacant title at Baluan Sholak Sports Palace, Almaty. WBO Supervisor: Sergey Khursanov. pic.twitter.com/quf54fX9mp