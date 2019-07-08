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Житель Одессы взял заложников и потребовал $1 млн и вертолет

Переговоры велись не менее трех часов, правонарушитель постоянно менял решение.

Фото : pixabay.com8 июля 2019, 00:29

Житель Одессы, несколько часов удерживавший заложников, требовал 1 миллион долларов и вертолет, сообщила РИА Новости пресс-служба областного управления полиции.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который захватил заложников в финансовом учреждении в Одессе. По данным полиции, им оказался местный житель, который зашел в первую попавшееся финансовое учреждение и потребовал от работников деньги.

Когда сумма, которую выдали девушки, показалась злоумышленнику недостаточной, он приказал звонить в полицию, чтобы запросить больше - миллион долларов и вертолет.

Глава областного управления полиции Олег Бех предлагал обменять себя на заложниц, однако злоумышленник не соглашался и "продолжал требовать вертолет и деньги".

Переговоры велись не менее трех часов, правонарушитель постоянно менял решение. Наконец, оценивая ситуацию, которая сложилась на месте, спецназовцы приняли решение осуществить проникновение в помещение и задержать преступника.

Событие квалифицировано по двум статьям УК Украины - "захват заложников" и "разбой". Со злоумышленником в отделении полиции проводятся неотложные следственные действия в рамках двух начатых уголовных дел.


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