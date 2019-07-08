"Рустави-2" приостановила вещание после оскорблений в адрес Путина

Генеральный директор Ника Гварамия рассказал, что сотрудники телеканала находятся в опасности и подвергаются атакам со стороны протестующих.

Грузинский телеканал "Рустави 2", в эфире которого прозвучала нецензурная брань в адрес президента России Владимира Путина, приостановил свое вещание. Об этом заявил генеральный директор Ника Гварамия, сообщение опубликовано на сайте канала.

Гварамия рассказал, что сотрудники телеканала находятся в опасности и подвергаются атакам со стороны протестующих, которые вышли на митинг у здания компании. Он призвал министерство внутренних дел Грузии защитить журналистов. Телеканал будет готов возобновить вещание после того, как репортерам будет обеспечена безопасность.

Ранее "Рустави 2" выпустил заявление, в котором сказано, что слова телеведущего Георгия Габунии не отражают позицию телеканала. Компания принесла извинения за матерные высказывания журналиста в адрес Путина, однако отметила, что увольнять Габунию пока не будут. Телеканал выразил опасения в связи с позицией властей Грузии и посчитал это проявлением цензуры.

Президент страны Саломе Зурабишвили осудила выходку Габунии. Она заявила, что такое поведение идет вразрез с грузинскими традициями и лишь способствует обострению отношений между двумя странами. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе также раскритиковал телеведущего.

Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале "Рустави 2". Вечером 7 июля он начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина. Габуния по-русски обратился к президенту России и назвал его "вонючим оккупантом", а также заявил, что Путину и "его рабам" нет места "на нашей красивой земле".

Это спровоцировало акции протеста возле здания "Рустави 2". Митингующие скандируют "Грузия без Рустави 2" и кидают веники в сторону офиса телеканала. Они опасаются, что подобные заявления повредят отношениям между Россией и Грузией.

Источник: Lenta.ru

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