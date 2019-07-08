В ответ на инициативу профсоюзного комитета "Казцинк" повышает оплату труда сотрудников

Увеличение оплаты труда в среднем на 10% произойдет уже с июля – то есть жалование, которое казцинковцы получат в начале августа за предыдущий месяц, будет уже с надбавкой.

Фото : ТОО Казцинк

Крупнейшая компания Восточно-Казахстанской области увеличивает заработную плату сотрудников. Профессиональный союз трудящихся организации вышел с инициативой увеличения заработной платы в связи с необходимостью поддержания уровня жизни работников, сообщает Zakon.kz. - Профсоюз совместно с коллегами из HR-подразделений "Казцинка" постоянно изучает тренды рынка труда, - комментирует председатель профессионального союза трудящихся "Казцинка" Сергей Солдатов. – Не буду скрывать, на наших регулярных собраниях довольно часто поднимается тема увеличения зарплаты. Это вопрос насущный для каждого! Мы его долго и тщательно изучали и сейчас вышли с предложением об увеличении заработной платы сотрудников. В профсоюзе состоят около 98% сотрудников компании, а это практически весь коллектив. Мы гордимся этим результатом, а также тем, какой обширный перечень льгот и различных социальных гарантий есть у казцинковцев. Предложение профсоюза было поддержано руководством компании. Увеличение оплаты труда в среднем на 10% произойдет уже с июля – то есть жалование, которое казцинковцы получат в начале августа за предыдущий месяц, будет уже с надбавкой. Рост не будет равномерным: наибольшее увеличение оплаты труда получат категории работников с наименьшей оплатой труда. Подразделения "Казцинка" находятся в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях и повышение оплаты труда коснется всех.

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