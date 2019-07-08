Иностранные рабочие зарабатывают в 5 раз больше казахстанских

На каждого иностранца выходит 3 миллиона тенге в месяц. В то время как на казахстанского работника – это 200-300 тысяч.

После массовой драки на Тенгизском месторождении в Казахстане проверят все крупные компании с иностранным участием. А таких предприятий по всей стране больше 17 тысяч, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Одна из основных претензий, которую на протяжении нескольких лет высказывают казахстанские спецы, касается дискриминации в оплате труда.

Отраслевые чиновники, да и сами иностранные работодатели, говорят о дефиците высокопрофессиональных кадров. Мол, поэтому и нанимают западных специалистов. Что в принципе - общемировая практика. Но, в Казахстане этот вопрос стал настолько проблемным, что требует системного подхода.

"Избранному", например рассказали, что разница в заработной плате по отдельным видам работ в нефтегазовом комплексе довольно существенная. Иностранцы получают в пять раз больше, - утверждают в отраслевом профсоюзе.

Если вернуться к конфликту на Тенгизе, где пострадали десятки иностранных рабочих, то фото, якобы ставшее причиной драки, обнажило целый пласт проблем.

40 человек пострадавших, несколько уголовных дел по фактам нанесения телесных повреждений и хулиганству и приостановка строительства завода на крупнейшем нефтяном месторождении. Конфликт между иностранными и казахстанскими рабочими в вахтовом поселке Тенгиз поднял несколько волн фэйков в соцсетях, и кричащих заголовков в иностранных СМИ: "наших бьют". Но все понимают: неоднозначное фото ливанца с казахстанской девушкой стало лишь детонатором давно назревавшего социального взрыва.

- Допустим, казахстанские оператор 6 разряда получает 44 доллара в день, тогда как иностранный работник, работающий на этой же работе, который работает бэк ту бэк, у них термин такой есть – взаимозаменяемые работники, он получает 200 долларов в день – минимум. То есть уже в 4-5 раз выше, - говорит председатель АОФ ОО "Отраслевой профессиональный союз работников нефтегазового комплекса" Салтанат Рахимова.

- Суд признал незаконность его увольнения с поста замдиректора, но доказать дискриминацию в части оклада и условий труда у специалиста так и не получилось. Говорит, иностранцу-работодателю очень легко обойти норму трудового кодекса Казахстана о справедливой зарплате для всех. Просто вводятся новые специальности или дополнительные требования к должностям. Это отражается во внутренних инструкциях, - рассказывает бывший сотрудник иностранной компании, работающей в нашей стране Руслан Кожахмет.

После массовой драки в Тенгизе возникли вопросы к местной трудовой инспекции. В ведомстве отчитались: не бездействуют, только в этом году на отечественных и зарубежных предприятиях области выявили около 300 нарушений. Выписали штрафы – на 9 миллионов тенге. Что касается компании ССЕР, замешанной в скандале, по результатам проверки на основании коллективного заявления двух сотрудников депортировали.

- Указанные им специальности не соответствовали занимаемой должности. Например, по данной разрешительной документации Рауф Рустам, представлен как менеджер. Но было установлено, что он занимал должность руководителя Службы безопасности. В связи с тем, что это противоречит закону, в отношении него были приняты соответствующие меры, - утверждает руководитель отдела управления инспекции труда Атырауской области Кемел Имангалиев.

- Есть конкретные заявления, когда представители охранных фирм, вместо того, чтобы выполнять прямые обязанности по безопасности объектов, и предотвращению угроз здоровья и жизни людей, занимаются запугиванием персонала. И являются реализаторами запугивающих идей работодателя. Образно говоря, пасут этого работника. Если вы не хотите добровольно изменить ситуацию, то у нас хватит сил и средств, чтобы привести все в соответствии с законом, - говорит аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

- Заместитель генерального прокурора выступил с докладом и озвучил, что разница в оплате труда между казахстанскими и иностранными рабочими составляет около 7 раз в пользу иностранных работников. Это было официально озвучено, - рассказывает председатель АОФ ОО "Отраслевой профессиональный союз работников нефтегазового комплекса" Салтанат Рахимова.

На минувшей неделе Минтруда вновь предложил Генпрокуратуре проверить все компании с иностранным участием. Уже в столице митинговали рабочие "Абу-Даби плаза". Неравное рабочее время, заработная плата и даже разный обед у казахстанских и иностранных строителей стали причиной конфликта, рассказал глава ведомства Бердибек Сапарбаев.

- За обед работодатели платят 500, а иностранные рабочие обедать ходят в специальные столовые. Казахстанцы говорят, что 500 тенге мало, надо добавить. Это - первое. Второе - по отношению рабочего времени. Третье - заработная плата. После этих случаев вышли мы с предложением к Генеральной прокуратуре совместно организовать проверку на всех предприятиях, компаниях с иностранным участием.

По данным Министерства труда и социальной защиты, в стране зарегистрировано более 17 тысяч иностранных компаний. Обмен кадрами и технологиями в эпоху развития транснациональных корпораций – общемировая тенденция. В последние пять лет даже ведется специальный рейтинг стран: где экспату жить хорошо. Он учитывает, например, безопасность работы, дружелюбие со стороны местных жителей, доступность здравоохранения, условия для детей, если иностранец приехал с семьей. По итогам 2017-го Казахстан находился в золотой середине Expat Insider, но в прошлом году потерял сразу 14 позиций. В минэнерго сообщили, что кадровый голод заставляет привлекать иностранцев в Казахстан. И это - не новость. О дефиците квалифицированных профессионалов говорят последние лет десят. А в части доплат пояснили, их получают за работу вдали от дома.

- Так называемые экспаты, прибыли ли они в Казахстан, или наши люди работают за рубежом, они получают компенсацию за то, что работают на выезде. Длительное время далеко от семьи идет доплата, - говорит первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов.

- Представьте, сколько денег посредством заработных плат было вывезено из Республики Казахстан. Это большой поток. Считайте, на каждого иностранца выходит 3 миллиона тенге в месяц. В то время как на казахстанского работника – это 200-300, ну 500 тысяч. По крайней мере, граждане наши они тратят деньги здесь, у нас, - продолжает адвокат Руслан Кожахмет.

Утекают не только деньги, но и умы, говорит экономист Арман Байганов. По его словам, иностранцы-работодатели, как правило, не дают болашаковцу на родине вырасти из управленцев среднего звена. В итоге казахстанцу с дипломом престижного вуза выгоднее самому стать экспатом.

- Не найдя достойную оплату труда в соответствии с их квалификацией, стараются уехать за рубеж. Если за рубежом они работают, их там оценивают как на равных. Есть знакомые, которые в Америке отучились, и они работают в банковской сфере, получают – с учетом своей квалификации, опыта – выше среднего получают. Также компании их придерживают, за счет повышения квалификации, бесплатно, без каких-то отработок, - считает экономист Арман Байганов.

На этой неделе в Атыраускую область приезжали послы Иордании и Ливана. Выступали президенты иностранных компаний. Госорганы и бизнес сошлись на том, что допускать новых подобных ситуаций нельзя. Для начала предложили увеличить число руководителей-казахстанцев и проводить воспитательную работу с коллективами.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!