Уснул за рулем: В Алматы водитель "собрал" пять машин по обочине
Массовое ДТП произошло на проспекте Абая.
Фото : pixabay.com8 июля 2019, 17:54
Массовое ДТП произошло в понедельник, 8 июля, на пересечении улиц Абая и Утеген батыра в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.
Peugeot ехал по улице Абая, когда, по утверждению водителя, он уснул за рулем, и, проехав перекресток, врезался в припаркованные на обочине машины.
Его "жертвами" стали Audi 100, Nissan Teana, Nissan Cefiro, Toyota Land Cruiser Prado. Последний, в свою очередь, от удара въехал во впереди стоящий Chevrolet.
Audi, Nissan Nissan Teana и Nissan Cefiro от удара залетели за бордюр и въехали в арык.
Пострадал сам водитель Peugeot, но от госпитализации отказался.
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