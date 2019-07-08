Уснул за рулем: В Алматы водитель "собрал" пять машин по обочине

Массовое ДТП произошло на проспекте Абая.

Массовое ДТП произошло в понедельник, 8 июля, на пересечении улиц Абая и Утеген батыра в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

Peugeot ехал по улице Абая, когда, по утверждению водителя, он уснул за рулем, и, проехав перекресток, врезался в припаркованные на обочине машины.

Его "жертвами" стали Audi 100, Nissan Teana, Nissan Cefiro, Toyota Land Cruiser Prado. Последний, в свою очередь, от удара въехал во впереди стоящий Chevrolet.

Audi, Nissan Nissan Teana и Nissan Cefiro от удара залетели за бордюр и въехали в арык.

Пострадал сам водитель Peugeot, но от госпитализации отказался.

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