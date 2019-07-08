Шестеро погибли в ДТП на трассе в Акмолинской области
Столкнулись три автомобиля.
Фото : pixabay.com8 июля 2019, 18:43
Тройное ДТП со множеством погибших и пострадавших произошло на трассе в Акмолинской области.
Как сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, трагический инцидент произошел в понедельник в 00.30 на 1 093-м километре автодороги Алматы - Екатеринбург в районе села Ягодное.
Столкнулись три автомобиля: "ВАЗ-2115", Volkswagen Golf и Mercedes ML-320. В результате ДТП на месте скончались шесть человек и еще шестеро госпитализировано. Личности погибших и пострадавших устанавливаются.
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