Забытый рюкзак устроил переполох в Шымкенте

Оказалось, что его оставила школьница.

6 июля обычный рюкзак стал причиной оцепления двух улиц в Шымкенте, передает Zakon.kz со ссылкой на "Отырар".

Голубой рюкзак, одиноко лежащий на углу перекрестка улицы Аскарова и проспекта Республики, заметили прохожие. Находка показалась им подозрительной. Они набрали номер "102". Вскорости на место обнаружения рюкзака прибыли полицейские и оцепили район.

Изучив находку, стражи порядка пришли к выводу о том, что она не несет в себе никакой угрозы.

По горячим следам была установлена хозяйка школьного атрибута — 11 -летняя девочка. Как удалось установить, сумку с воздушными шариками она просто забыла. Находка, а позже и родители школьницы были доставлены в РОВД. Там и выяснилось, что девочка не в первый раз забывает вещи в общественном месте.

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