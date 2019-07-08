Премьер Грузии назвал инцидент с "Рустави 2" провокацией Саакашвили

Михаил Саакашвили, в свою очередь, заявил, что выступает против истеричности и эпатажа, а правду "нужно передавать цивилизованной формой".

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе считает, что скандальное выступление телеведущего Георгия Габунии на телеканале "Рустави 2" является провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили, передает РИА Новости.

В воскресенье Габуния начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.

- Неприемлемые фразы не были заявлением одного журналиста. Это существующая годами агрессия в отношение грузинского народа, которая исходит от "Единого национального движения" (партия, которую возглавляет Саакашвили. — Прим. ред.) и их вождя, — прокомментировал Бахтадзе.

Он назвал случившееся "грязной провокацией, цель которой — дестабилизация ситуации и нанесение вреда национальным интересам страны".

В своей речи ведущий оскорбил не только Путина, но и память его покойных родителей.

Выходка журналиста вызвала возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить Габунию и гендиректора СМИ Нику Гварамию.

Вещание "Рустави 2" было прервано. Позже руководство телекомпании принесло извинения, и канал возобновил работу.

Выступление журналиста осудила президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также МИД страны.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее "бедой Грузии" и отказались от дальнейших комментариев.

Огромное число пользователей соцсетей высказали опасения, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Михаил Саакашвили, в свою очередь, заявил, что выступает против истеричности и эпатажа, а правду "нужно передавать цивилизованной формой".

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