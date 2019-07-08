Отрезаны от города: 1200 жителей дачного массива "Нурлы" живут без дорог

Больниц, школ здесь нет, автобусы не ходят, хотя в поселке уже 32 улицы. Людям приходиться идти пешком до трассы, там ловить такси и добираться до пунктов назначения.

Жизнь в 50 км от столицы едва ли не в изоляции: больше 1 тысячи жителей поселка в Акмолинской области оказались отрезаны от внешнего мира. В дачном массиве нет дороги. Взрослым и детям приходится идти пешком несколько километров до трассы, затем на попутных машинах добираться до школы и работы, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

"Хотим просто достучаться до наших акимов! Мы деньги не просим. Мы просим не многого".

1200 жителей дачного массива "Нурлы" просят только дорогу! Люди живут изолированно от внешнего мира. Больниц, школ здесь нет, автобусы не ходят, хотя в поселке уже 32 улицы. Людям приходиться идти пешком до трассы, там ловить такси и добираться до пунктов назначения.

Марта Кумаркызы – жительница дачного массива "Нурлы":

- У нас у всех есть дети. Они хотят играть, посещать кружки. Но мы боимся их отпускать одних.

Людям есть чего бояться! Они рассказывают, что зимой здесь насмерть замерз человек, пока добирался до дома пешком. А 2 месяца назад, по их словам, неизвестный изнасиловал 7-классницу. Местные жители говорят: когда нужна помощь врача, возникают проблемы. По бездорожью "скорая помощь" добирается до больных несколько часов.

Арайлым Естемесова - жительница дачного массива "Нурлы":

- Был случай, когда я позвонила в скорую помощь. Они ехали 3 с половиной часа. Нам пришлось самим идти до переезда.

Местные жители сами протянули линии электропередачи, обеспечили себя питьевой водой, установили камеры наблюдения и даже самостоятельно проложили путь. Но построить дорогу им просто не по силам. Люди не раз обращались к властям. Их, наконец, услышали, даже приехали. Но на этом их знакомство закончилось.

Каракоз Карипова – председатель кооператива:

- До выборов президента в районном акимате сказали, что дадут дресву, сделают дорогу, запустят автобусы.

Щебень привезли, высыпали, но на этом строительство дороги завершилось. В акимате района "Алматы" ответили, что участок дачного массива был передан Целиноградскому району. А там, в свою очередь, заявили, что к ним относится только территория самого массива. А дорогой из "Нурлы" они не должны заниматься. Так что вопрос остается открытым.

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