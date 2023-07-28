Жители дачного массива в Алматинской области остались без цивилизации

Фото: скриншот с видео

На территории дачного массива в Алматинской области сель разрушил мост и люди оказались отрезанными от остального мира. У них нет возможности добираться до работы, они просят о помощи местные власти, сообщает Zakon.kz

По информации Almaty.tv жители дачного массива "Алмагуль-2" близ Талгара просят отремонтировать мост, который соединяет две части дачного поселка. "Этот мост мы сами построить не можем. Почему? Во-первых у нас нет разрешения. Если мы начнем капитальное строительство, если даже люди захотят, соберут деньги - его просто разрушат. Потому что нет никакого разрешения. Второе, у людей и денег нет, чтобы построить капитальный мост" председатель кооперативов Тимур Сарсембаев Сельчане также заявляют, что испытывают острый дефицит общественного транспорта, дети до школы добираются как придется. Сельчане заявляют, что из-за отсутствия статуса села, их массив лишен господдержки. "Самое главное, чтобы нас присоединили к городу Талгар, потому что мы светом, водой, газом полностью пользуемся от Талгара. Наши дети ходят в школы Талгара. А зачем нас в Енбешиказахский район присоединили, не понимаю" житель кооператива Нурлан Ахунов Чиновники пообещали разобраться в проблеме, вот только конкретного решения вопроса жители так и не получили. В дачном кооперативе по неофициальным данным проживает больше 5000 человек.

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