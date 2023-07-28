Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жители дачного массива в Алматинской области остались без цивилизации

Жители дачного массива в Алматинской области остались без цивилизации Фото: скриншот с видео
На территории дачного массива в Алматинской области сель разрушил мост и люди оказались отрезанными от остального мира. У них нет возможности добираться до работы, они просят о помощи местные власти, сообщает Zakon.kz

По информации Almaty.tv жители  дачного массива "Алмагуль-2" близ Талгара просят отремонтировать мост, который соединяет две части дачного поселка.

"Этот мост мы сами построить не можем. Почему? Во-первых у нас нет разрешения. Если мы начнем капитальное строительство, если даже люди захотят, соберут деньги - его просто разрушат. Потому что нет никакого разрешения. Второе, у людей и денег нет, чтобы построить капитальный мост"председатель кооперативов Тимур Сарсембаев

Сельчане также заявляют, что испытывают острый дефицит общественного транспорта, дети до школы добираются как придется.

Сельчане заявляют, что из-за отсутствия статуса села, их массив лишен господдержки.

"Самое главное, чтобы нас присоединили к городу Талгар, потому что мы светом, водой, газом полностью пользуемся от Талгара. Наши дети ходят в школы Талгара. А зачем нас в Енбешиказахский район присоединили, не понимаю"житель кооператива Нурлан Ахунов

Чиновники пообещали разобраться в проблеме, вот только конкретного решения вопроса жители так и не получили. В дачном кооперативе по неофициальным данным проживает больше 5000 человек. 


Читайте также

Двое казахстанцев прибывших из Таиланда заболели лихорадкой Денге

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в нескольких городах РК

57 тысяч онлайн-ботов в строю, или технологии на службе у провокаторов

Елена Вебер
Алматинская область Талгар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
Казахстанцы больше не смогут зарегистрироваться в садоводческих товариществах и кооперативах
Казахстанцы больше не смогут прописаться в садоводческих товариществах и кооперативах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления