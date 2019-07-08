Зеленский предложил Путину встретиться в Минске

В Кремле уже отреагировали на предложение.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить в Минске Крым и Донбасс. Видеообращение опубликовано на странице украинского лидера в Facebook, сообщает РИА Новости.

- А теперь хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину: Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе, – заявил Зеленский.

По его словам, президент США, премьер Великобритании, канцлер ФРГ и президент Франции должны принять участие в этой встрече.

- Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас, – добавил он.

В Кремле уже отреагировали на предложение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Москве его рассмотрят, и добавил, что необходимо понять, есть ли у такого диалога перспективы.

Инициатива возникла после анонса телемоста "Надо поговорить" между украинским телеканалом NewsOne и российским "Россия 1". NewsOne заявил, что отменяет этот телемост из-за угроз.

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