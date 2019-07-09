Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Водолазы третьи сутки ищут утонувших в Актау братьев

Одному из них 25 лет, другому - 10.

Фото : tumba.kz9 июля 2019, 02:02

В Актау водолазы третьи сутки ищут утонувших в канале братьев, к работе привлечены шесть водолазов и аварийно-спасательная техника, передает Zakon.kz со ссылкой на "Тумбу".

Руководитель пресс-службы ДЧС Мангистауской области Гульнара Ходжабекова сообщила, что сотрудники оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ продолжают поиски 25-летнего парня и 10-летнего подростка, которые купались в водоканале Шора, расположенном в 25 километрах от Актау.

Поиски начались в 19.07 часов 5 июля, с момента, когда поступило сообщение о происшествии. Результатов пока не дали. Парень и подросток - братья, по словам спасателей, они купались в необорудованном для этого месте.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты