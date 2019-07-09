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Муж башкирской кассирши проиграл похищенные деньги

Полиция заподозрила старшую кассиршу Луизу Хайруллину в хищении более 20 миллионов рублей.

Фото : РИА Новости9 июля 2019, 06:09

Супруг кассирши, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке в башкирском Салавате, заявил, что проиграл украденное в азартных играх, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

- Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку. Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой, - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что Хайруллина находится в одиночной камере в СИЗО и чувствует себя хорошо.

Ранее полиция заподозрила старшую кассиршу Луизу Хайруллину в хищении более 20 миллионов рублей (более 100 миллионов тенге). Женщина исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми восьми и 12 лет. По заявлению родных в розыск объявили и детей, так как их местонахождение было неизвестно. Суд заочно арестовал женщину по статье "Присвоение или растрата".

Кассиршу задержали четвертого июля на съемной квартире в Казани. МВД отмечало, что с ней была и ее семья, но деньги не нашли.


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