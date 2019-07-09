Эксперты предрекают дефолт в США в сентябре

В докладе Центра двухпартийной политики говорится, что такой риск существует из-за более низких, чем ожидалось, налоговых поступлений

Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в этом сентябре из-за более низких, чем ожидалось, налоговых поступлений. Данная оценка содержится в аналитическом докладе Центра двухпартийной политики, придерживающегося центристской ориентации, передает ТАСС.

Согласно прогнозам специалистов, в первой половине сентября федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно. Авторы документа подчеркивают, что вашингтонская администрация должна в ближайшее время активизировать переговоры с американским Конгрессом для последующего повышения потолка госдолга.

Как пояснил отвечающий за вопросы экономической политики в центре Шай Акабас, налоговые поступления в бюджет США увеличились всего на 2-3% вместо ожидавшихся 5-6%. Два месяца назад эксперты организации прогнозировали, что дефолт может произойти в октябре.

- Нынешний новый анализ выявил опасное развитие событий, которое нельзя игнорировать. Участники переговоров по бюджету должны знать, что время истекает, - отметил Акабас. - Единственный способ исключить возможность дефолта в этом году - это повышение потолка госдолга в ближайшие недели.

Кроме того, как говорится в опубликованном в понедельник докладе Бюджетного управления Конгресса США, дефицит бюджета достиг $746 млрд за первые девять месяцев 2019 финансового года (начинается в США с 1 октября). Ожидается, что этот показатель будет равен или даже превысит $1 трлн к концу финансового года. При этом уровень доходов вырос на $69 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а федеральные расходы увеличились на $208 млрд.

В конце июня Бюджетное управление Конгресса прогнозировало, что госдолг США достигнет 144% ВВП к 2049 году. В начале марта американское министерство финансов использовало "чрезвычайные меры" для продолжения финансовых операций в связи с тем, что страна достигла потолка госдолга, который законодатели должны повысить в ближайшее время. Данное решение позволит временно продолжать правительству США платить по счетам, не нарушая установленный законом потолок госдолга. При этом министр финансов США Стивен Мнучин проводит с законодателями переговоры по повышению этого показателя, которые пока не увенчались успехом.

Госдолг США

На данный момент госдолг США составляет около $22 трлн. Как сообщал в начале января телеканал CNN, проанализировавший данные Минфина, за два года президентства Дональда Трампа (с 20 января 2017 года) он увеличился более чем на $2 трлн.

Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет до 117% ВВП в 2023 году.

В 2018 финансовом году госдолгу потребовалось чуть больше шести месяцев, чтобы подняться с $20 трлн до $21 трлн. Консерваторы в Конгрессе при этом заявляют, что расходы правительства продолжают оставаться без контроля и это может привести к еще большему дефициту в последующие годы.

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