На нашествие комаров жалуются в Нур-Султане

Травить насекомых нужно было еще весной - Кульгинов.

В Нур-Султане увеличилось количество жалоб на нашествие комаров, передает Zakon.kz.

Аким столицы Алтай Кульгинов поручил акимам районов принять меры.

Увеличилось количество жалоб на нашествие комаров. Акимам районов и профильному управлению поручил срочно принять меры, разобраться какая предварительная и подготовительная работа была проведена, проверить качество препаратов дезинсекции. — Altay Kulginov (@AltayKulginov) 8 июля 2019 г.

Также градоначальник подчеркнул, что травить насекомых нужно было еще весной.

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