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На нашествие комаров жалуются в Нур-Султане

Травить насекомых нужно было еще весной - Кульгинов.

Фото : Pixabay9 июля 2019, 08:41

В Нур-Султане увеличилось количество жалоб на нашествие комаров, передает Zakon.kz.

Аким столицы Алтай Кульгинов поручил акимам районов принять меры.

Также градоначальник подчеркнул, что травить насекомых нужно было еще весной.


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