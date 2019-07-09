На нашествие комаров жалуются в Нур-Султане
Травить насекомых нужно было еще весной - Кульгинов.
Фото : Pixabay9 июля 2019, 08:41
В Нур-Султане увеличилось количество жалоб на нашествие комаров, передает Zakon.kz.
Аким столицы Алтай Кульгинов поручил акимам районов принять меры.
Увеличилось количество жалоб на нашествие комаров. Акимам районов и профильному управлению поручил срочно принять меры, разобраться какая предварительная и подготовительная работа была проведена, проверить качество препаратов дезинсекции.— Altay Kulginov (@AltayKulginov) 8 июля 2019 г.
Также градоначальник подчеркнул, что травить насекомых нужно было еще весной.
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