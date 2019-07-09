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Фотография 70-х годов ожила на стене одного из алматинских домов

Чтобы расписать стену дома, художникам понадобилось 5 дней.

Фото : Zakon.kz9 июля 2019, 09:39

IV Международный Фестиваль по монументальному искусству, ставший уже визитной карточкой Алматы, продолжает работать над открытием новых полотен в галерее под открытым небом под названием "MURAL FEST", передает Zakon.kz.

К росписи второго фасада в рамках фестиваля 2019 года приступили современные казахстанские художники Сауле Сулейменова и Куаныш Базаргалиев (КуБа).

На мурале, появившемся на стене дома, расположенного на пересечении улиц Сейфулина и Кабанбай батыра, изображена довольно известная работа Сауле 2008 года - "Ожидание".

Чтобы расписать стену дома, художникам понадобилось 5 дней.

- Сауле – первая художница-женщина за 4 года проведения фестиваля. Для нее это первая работа такого большого размера, но она, как и Куаныш, не боятся экспериментировать. Кстати, в основу данной работы была взята реальная фотография реальных людей конца 70-х - начала 80-х годов. Каждый найдет в данном произведении что-то свое, родное, - рассказала куратор фестиваля Молдир Бекжан.

В своих работах Сауле Сулейменова пытается воплотить старые образы казахского народа на фоне современной действительности.

- Я говорю на том языке, который понятен нашим людям. И красоту нужно искать в правдивых и достоверных образах реальных событий, - поведала художница.

Фестиваль монументального искусства в нынешнем виде существует с 2015 года, но истоки он берет с начала 2000-х.

- Тогда мы предложили идею - расписывать стены и невысокие заборы силами детей. Работы ребят можно увидеть на стенах от Медеу до Чимбулака, Парка первого президента, набережной реки Есентай, на ВОАД, Аль-Фараби, Сейфулина, также детских больницах, хосписах, домах ребенка. В 2015 году пришла идея расширить границы и сделать фестиваль уже для взрослых художников, а полотнами сделать стены домов. В акимате идею поддержали, и уже 4-й год наш город становится краше, - заключила Молдир Бекжан.

Альберт Ахметов


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